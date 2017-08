Felipe Melo tem menos de 20 dias para deixar o Palmeiras e disputar o Brasileirão 2017

Afastado do elenco principal do Palmeiras desde o dia 28 de julho, o meio-campista Felipe Melo tem pouco tempo para acertar com uma nova equipe caso ainda queira disputar o Campeonato Brasileiro de 2017.

De acordo com o regulamento da Série A deste ano, o prazo limite para a inscrição de novos atletas nas equipes participantes é 8 de setembro. Portanto, o jogador tem 19 dias para chegar a um acordo com a diretoria do Palmeiras e deixar o clube.

Confira o que diz o regulamento:

Série B

Outra opção do camisa 30 do Verdão seria também disputar a Série B do Brasileirão. O Internacional, inclusive, manifestou interesse na vinda do atleta de 34 anos em uma eventual troca por outros jogadores, mas as opções oferecidas não agradaram ao Palmeiras.

Se os clubes ainda conseguirem se acertar ou Felipe Melo tenha outra alternativa para atuar na Segunda Divisão, o prazo limite para inscrição é um pouco maior e se encerra no dia 18 do mês que vem. Assim, o experiente jogador tem 29 dias para sair.

Confira o regulamento da Série B para novas inscrições:

Apesar do próprio Felipe Melo ter dito que muitas equipes tinham interesse em sua contratação, entre elas, Corinthians, São Paulo e Flamengo, nenhum clube fez oferta oficial ao Palmeiras até este momento.

LEIA MAIS:

PROVOCAÇÃO? AFASTADO, FELIPE MELO POSTA VÍDEO DA DERROTA DO CORINTHIANS

FELIPE MELO PEDE RETORNO AO VERDÃO EM NOTIFICAÇÃO E ABRE CAMINHO PARA RESCISÃO

SAÍDA DE FELIPE MELO NÃO É NOVIDADE NO TIME DE CUCA